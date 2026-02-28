台61線南下草漯入口腳踏車翁挨撞亡 家屬淚尋行車紀錄要真相

洪姓女子3天前的晚間7時餘，駕駛七人座廂型車由北往南行經台61西濱快速道路，於接近草漯入口外側車道，意外撞飛前方騎腳踏車的八旬周翁，送醫不治，大園警方到場檢測，女駕駛酒測值0，肇事責任待釐清；家屬連日PO網淚求行車紀錄，想知道失智的老爸怎麼了。

大園分局交通分隊長薛嘉凱說明，45歲洪女25日當晚7時，駕駛豐田七人座車沿台61線南下行駛，接近草漯入口外側車道時，疑似未注意車前狀況，與騎著腳踏車經過的82歲周姓老翁發生碰撞，周翁人車向前噴飛，倒地時疑似撞傷頭部當場血流滿地，119救護員緊急將傷者送醫搶救，仍因傷重不治。

警方到場對洪女實施檢測，酒測值為0，初步排除酒駕可能，肇事原因仍待進一步調解，至於家屬質疑洪女案發當下似乎涉嫌肇事逃逸，由於事涉刑案，對此警方不方便透露相關細節，但可確定的是，已通知洪女到案說明並完成筆錄製作，現場相關跡證由鑑識人員進一步勘驗釐清，詳細肇事原因待調查。

周女PO文透露，周翁因罹患失智症自行騎腳踏車出門後失聯，家人再接獲消息已是警方通知車禍身亡的噩耗，由於媽媽是外配，只能由新二代的她和弟弟找真相，案發不久就急著在各社群平台求影片表示，急尋2月25日19時10分左右，若有行經台61線南下草漯入口外側車道的行車記錄器畫面，希望還原父親出事前後的行蹤與事故瞬間。