勤益科大越籍女大生新北騎車遇死劫 師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，一名女騎士與曳引砂石車發生車禍，當場喪生。國立勤益科技大學晚間證實，死者為22歲就讀該校化工與材料工程系產攜合作專班四年級學生。噩耗傳回學校，師生不捨。據了解，范女表現優秀，已在桃園幼獅一家科技廠實習，預計畢業後繼續留在這家科技廠工作，今天下午1時許出門說要訪友，沒想到遇死劫，如今空留遺恨。

勤益科大稍早沉痛回應，學校在接獲通知後，校安中心立即通知國際處，由國際處通知范女家長，並協助范女家長趕辦簽證來台處理後事，並啟動班內輔導機制，後續校方將給予家屬任何必要協助。

國立勤益科技大學產學攜手合作專班採「產學訓模式」，范女因在校學業表現優秀，獲桃園幼獅工業區一家科技廠青睬，大三起進入該科技廠實習，預計畢業後繼續留在這家科技廠工作；范女的室友表示，范女今天下午1時許表示，要外與友人見面，但並未告知所去地點，沒想到竟遇死劫。

新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，國立勤益科技大學證實，死者為該校越南籍范姓女學生。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，國立勤益科技大學證實，死者為該校越南籍范姓女學生。記者林昭彰／翻攝

桃園

延伸閱讀

影／新北平溪3盞20呎大型福馬主燈飛上天 天燈節光雕秀炫目

影／新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

李四川遭抹黑 藍營怒喊蘇巧慧「光明正大」對決：放棄負面選戰

八里污水處理廠3月2日移交新北 達到管用合一

相關新聞

抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦

黃姓男子昨天晚上走在台北市中山區南京西路12巷，突遭周姓婦人踩腳，黃男詢問狀況時，周婦卻從包包裡掏出美工刀恫嚇後離去，黃...

勤益科大越籍女大生新北騎車遇死劫 師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨

新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，一名女騎士與曳引砂石車發生車禍，當場喪生。國立勤益科技大學晚間證實，死者為22歲...

高雄BMW撞斷消防栓 駕駛在水花中失去生命跡象

高雄市燕巢區今天晚間發生一起嚴重自撞，一輛黑色BMW轎車行經中安路時，失控猛力撞斷路旁消防栓，不僅車頭幾乎全毀，消防栓更...

北投遶境傳鬥毆！信眾沖天炮直射陣頭 闖禍仔抄開山刀反被打破頭

台北市北投區年度宗教盛事北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」今晚登場，卻傳出鬥毆事件，信眾王姓男子疑施放沖天炮時誤射遶境...

高雄三民區里長家傳火警 百個超人力霸王提燈燒光光、發放急喊卡

高雄市三民區豐裕里里長謝錫元的住家今天傍晚4時4分許突傳火警，消防局出動5車16人馳援，抵達後發現是1樓燃燒雜物，里長已...

厲害！黑鷹機身距湖面不到200公分 低空取水17次達陣

台東知本捷地爾濕地昨晚發生火警，火勢蔓延濕地草生地帶，地面消防人員因水源受限與地形複雜，今天申請空勤直升機支援。內政部空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。