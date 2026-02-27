勤益科大越籍女大生新北騎車遇死劫 師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨
新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，一名女騎士與曳引砂石車發生車禍，當場喪生。國立勤益科技大學晚間證實，死者為22歲就讀該校化工與材料工程系產攜合作專班四年級學生。噩耗傳回學校，師生不捨。據了解，范女表現優秀，已在桃園幼獅一家科技廠實習，預計畢業後繼續留在這家科技廠工作，今天下午1時許出門說要訪友，沒想到遇死劫，如今空留遺恨。
勤益科大稍早沉痛回應，學校在接獲通知後，校安中心立即通知國際處，由國際處通知范女家長，並協助范女家長趕辦簽證來台處理後事，並啟動班內輔導機制，後續校方將給予家屬任何必要協助。
國立勤益科技大學產學攜手合作專班採「產學訓模式」，范女因在校學業表現優秀，獲桃園幼獅工業區一家科技廠青睬，大三起進入該科技廠實習，預計畢業後繼續留在這家科技廠工作；范女的室友表示，范女今天下午1時許表示，要外與友人見面，但並未告知所去地點，沒想到竟遇死劫。
