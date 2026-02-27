高雄BMW撞斷消防栓 駕駛在水花中失去生命跡象

高雄市燕巢區今天晚間發生一起嚴重自撞，一輛黑色BMW轎車行經中安路時，失控猛力撞斷路旁消防栓，不僅車頭幾乎全毀，消防栓更當場破裂噴出大量水柱，駕駛當場失去生命跡象，車上還有2乘客也傷重，3人皆被送醫搶救當中。

岡山警分局指出，警方在晚間9時35分接獲民眾報案趕赴現場時，發現黑色BMW轎車卡在狂噴的水花中，現場一片狼藉，車內共有3人，63歲林姓男駕駛首當其衝，獲救時一度失去呼吸心跳，另外2名乘客分別為40歲盧姓女子與64歲李姓男子，兩人身上受有多處傷勢。

周邊監視器拍到，事發車輛在黑夜中行駛，隨後不明原因偏離車道，未減速便直接衝撞路邊，瞬間揚起一陣煙塵，由於消防栓遭猛力撞斷，現場水柱如噴泉般湧出，警方除配合救護人員協助傷者脫困送醫外，為避免後方人車發生二次事故，員警全程在積水中執行交通指揮，並同步通報消防局派員到場處置水源。