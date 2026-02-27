北投遶境傳鬥毆！信眾沖天炮直射陣頭 闖禍仔抄開山刀反被打破頭

台北市北投區年度宗教盛事北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」今晚登場，卻傳出鬥毆事件，信眾王姓男子疑施放沖天炮時誤射遶境陣頭，釀張姓男子不滿上前理論，王男卻掏出30公分長的刀防衛揮舞，一夥4人扭打在一塊，王男遭奪刀壓制在地頭部濺血，警方到場協助送醫，警詢後將4人依法送辦。

北投警方今晚6點多獲報，北投區公舘路有多人打架趕抵，到場已無鬥毆情事，詢問了解，參與遶境的信眾王男（31歲）疑因燃放沖天炮不慎，沖天炮射到遶境隊伍成員張男（35歲）等人。

張男不滿，和詹姓男子（51歲）、蔡姓男子（47歲）一夥上前理論，質問王男怎麼亂放炮，王男見對方人多勢眾立刻逃逸，張男等人看到王男逃跑不滿追上前，期間王男突掏出刀刃長達30公分的開山刀揮舞。

張男見狀立刻抄起路邊一旁的椅子和放鞭炮的架子的鐵器攻擊，並趁隙奪下開山刀，王男被對方3人壓制在地，頭部濺血但意識清楚，警方獲報趕抵，雙方都沒有攻擊情事，協助王男送醫治療，並將張男等3人帶回派出所偵詢。

警方事後將調閱監視器畫面，並等王男出院後製作筆錄釐清案情，警詢後將4人依刑法聚眾鬥毆罪嫌函送士林地檢署偵辦。