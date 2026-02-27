聽新聞
抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦
黃姓男子昨天晚上走在台北市中山區南京西路12巷，突遭周姓婦人踩腳，黃男詢問狀況時，周婦卻從包包裡掏出美工刀恫嚇後離去，黃男要對方不要走並報警，周婦趁隙逃入捷運站搭車離開。黃男在社群爆料此事，北市警方不敢大意，得知周婦常出沒在中山站，今晚在站外埋伏，果然發現她身影，立刻帶回派出所偵詢。
中山警方26日晚上10點多獲報，捷運中山站2號出口外有人持刀，詢問了解，報案人黃男（26歲）稱走在巷弄被對方踩腳，問對方怎麼回事，追到捷運站出口前，對方卻從包包掏出美工刀恫嚇，接著逕自離去。
警方到場，涉嫌持美工刀恐嚇的女子已逃逸，據捷運人員通報，她隨著人潮趁隙溜進月台搭車離去，警方事後擴大清查，經鄰近的大同分局建成派出所提供情資，確認涉嫌人是過去就曾鬧事過的周婦（48歲）。
儘管周婦居無定所，但警方詢問得知她常出沒在中山站外，今晚6點多派員在捷運中山站6號出口外埋伏守望，果然在今晚8點50分看到她身影，立刻上前盤查，依法帶回派出所偵辦。
據了解，周女警詢時仿佛是啞巴都不答話，員警要對她製作筆錄她理都不理，連本能性的抗辯也都懶得回，不過警方確實在她身上找到美工刀一把，依法查扣，警詢後將在筆錄上寫「拒答」，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。
