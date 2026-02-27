快訊

病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊

抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦

內幕／知情人曝國民黨軍購案正確版本「3500億+N」 反對有爭議商購

抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子昨天晚上走在台北市中山區南京西路12巷，突遭周姓婦人踩腳，黃男詢問狀況時，周婦卻從包包裡掏出美工刀恫嚇後離去，黃男要對方不要走並報警，周婦趁隙逃入捷運站搭車離開。黃男在社群爆料此事，北市警方不敢大意，得知周婦常出沒在中山站，今晚在站外埋伏，果然發現她身影，立刻帶回派出所偵詢。

中山警方26日晚上10點多獲報，捷運中山站2號出口外有人持刀，詢問了解，報案人黃男（26歲）稱走在巷弄被對方踩腳，問對方怎麼回事，追到捷運站出口前，對方卻從包包掏出美工刀恫嚇，接著逕自離去。

警方到場，涉嫌持美工刀恐嚇的女子已逃逸，據捷運人員通報，她隨著人潮趁隙溜進月台搭車離去，警方事後擴大清查，經鄰近的大同分局建成派出所提供情資，確認涉嫌人是過去就曾鬧事過的周婦（48歲）。

儘管周婦居無定所，但警方詢問得知她常出沒在中山站外，今晚6點多派員在捷運中山站6號出口外埋伏守望，果然在今晚8點50分看到她身影，立刻上前盤查，依法帶回派出所偵辦。

據了解，周女警詢時仿佛是啞巴都不答話，員警要對她製作筆錄她理都不理，連本能性的抗辯也都懶得回，不過警方確實在她身上找到美工刀一把，依法查扣，警詢後將在筆錄上寫「拒答」，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

北市警方向報案人詢問事發狀況。記者翁至成／翻攝
北市警方向報案人詢問事發狀況。記者翁至成／翻攝

