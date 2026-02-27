厲害！黑鷹機身距湖面不到200公分 低空取水17次達陣

台東知本捷地爾濕地昨晚發生火警，火勢蔓延濕地草生地帶，地面消防人員因水源受限與地形複雜，今天申請空勤直升機支援。內政部空中勤務總隊豐年駐地勤務第三大隊第三隊迅速派遣黑鷹直升機，執行空中滅火任務。

黑鷹於中午12時05分自豐年機場裝掛水袋起飛，低空盤旋於活水湖上空，機身距湖面不到200公分，飛行員精準控制高度與姿態，在短短數秒內完成水袋汲水，再迅速拉升至安全高度投放知本捷地爾濕地火場。整個過程需兼顧風向、熱氣流與濕地周邊障礙物，每一次投水都是高度挑戰。

空勤總隊表示，活水湖地勢取水點有限，加上氣流影響飛行穩定度，低空操作難度極高，但機組人員透過精準操作與高度默契，短短數小時內，完成17次投水，累計灑下約34公噸水柱，對火場產生立即抑制作用，展現黑鷹直升機的專業能力與空中救災戰力。