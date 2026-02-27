快訊

影／新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，疑為國立勤益科技大學22歲越南籍邱姓女學生騎機車被曳引砂石車撞上，當場喪生。警方已聯繫校方還在確認身分。

據了解，這起車禍發生在下午3時許，47歲蕭姓司機駕駛的曳引砂石車和22歲邱姓外籍生騎乘的機車，原本都在商港路往台北港方向停等紅燈，綠燈亮時先後起步向前行駛。

機車原本在砂石車的右前方，起步之後略為向左偏移行駛，砂石車疑因視線死角看不見，加速向前時撞倒機車並往前推行約10幾公尺至中山路口停下，越南籍邱姓女學生已當場死亡，救護車趕抵查看之後未送醫，後續由警方鑑識人員採證調查，並報請檢察官相驗。

死者疑為台中市國立勤益科技大學的外籍生，警方還在確定身分。砂石車蕭姓司機酒測值0，事故詳細原因與肇責尚待進一步調查釐清。

新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，疑為國立勤益科技大學22歲越南籍邱姓女學生騎機車被曳引砂石車撞上，當場喪生。警方已聯繫校方還在確認身分。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區商港路今天下午發生死亡車禍，疑為國立勤益科技大學22歲越南籍邱姓女學生騎機車被曳引砂石車撞上，當場喪生。警方已聯繫校方還在確認身分。記者林昭彰／翻攝

砂石 死亡 外籍生 越南 車禍

