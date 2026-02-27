聯結車自撞！連假首日狂塞9小時 國1北上五堵路段成大停車場

35歲黃男駕駛聯結車載運危險物品「間二甲苯」，今天上午7時行經國道1號北向8.8公里五堵路段疑似恍神不慎自撞外側護欄爆胎，因危險物品需要移槽至另一個槽體，直到下午4時才排除，狂塞9小時，車流逾6公里。228連假首日遊客多，大塞車讓不少民眾掃興，怨聲載道。

今天是228連假首日，國1五堵路段北上路段一早就大塞車，引發駕駛怨聲載道，車速緩慢，很多北上往東北角、北海岸及基隆車流大受影響。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，上午7時9分獲報，國道1號北向8.8公里五堵路段有1輛營半聯結車載運危險物品撞外側護欄事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知消防隊到場，判斷沒有壓到槽體本身，現場應無危險，駕駛未受傷。

事故車占用1路肩及外側車道，2車道車流只能慢速前進，車速相當緩慢，北上路段有如大停車場，車流塞車逾6公里。警方在下午1時33分詢問交控中心，因接駁槽車幫浦過熱故障，需反覆降溫致移槽進度緩慢，目前後方回堵4公里，巡邏車於汐止北磅重守，疏導交通。

警方說，直到下午4時02分事故車拖離現場，現場於下午4時25分清掃完畢，全線恢復通車。