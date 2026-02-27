快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

聯結車自撞！連假首日狂塞9小時 國1北上五堵路段成大停車場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

35歲黃男駕駛聯結車載運危險物品「間二甲苯」，今天上午7時行經國道1號北向8.8公里五堵路段疑似恍神不慎自撞外側護欄爆胎，因危險物品需要移槽至另一個槽體，直到下午4時才排除，狂塞9小時，車流逾6公里。228連假首日遊客多，大塞車讓不少民眾掃興，怨聲載道。

今天是228連假首日，國1五堵路段北上路段一早就大塞車，引發駕駛怨聲載道，車速緩慢，很多北上往東北角、北海岸及基隆車流大受影響。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，上午7時9分獲報，國道1號北向8.8公里五堵路段有1輛營半聯結車載運危險物品撞外側護欄事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知消防隊到場，判斷沒有壓到槽體本身，現場應無危險，駕駛未受傷。

事故車占用1路肩及外側車道，2車道車流只能慢速前進，車速相當緩慢，北上路段有如大停車場，車流塞車逾6公里。警方在下午1時33分詢問交控中心，因接駁槽車幫浦過熱故障，需反覆降溫致移槽進度緩慢，目前後方回堵4公里，巡邏車於汐止北磅重守，疏導交通。

警方說，直到下午4時02分事故車拖離現場，現場於下午4時25分清掃完畢，全線恢復通車。

聯結車自撞連假首日狂塞9小時，國1北上五堵路段成大停車場。記者游明煌／翻攝
聯結車自撞連假首日狂塞9小時，國1北上五堵路段成大停車場。記者游明煌／翻攝
聯結車自撞連假首日狂塞9小時，國1北上五堵路段成大停車場。記者游明煌／翻攝
聯結車自撞連假首日狂塞9小時，國1北上五堵路段成大停車場。記者游明煌／翻攝

塞車 國道 自撞

延伸閱讀

影／228連假首日 國道三號彰化段車潮湧入

春節剛結束花蓮228訂房淡 蘇花路廊全線順暢

228連假首日國道上午已30件事故 下午7路段恐壅塞

影／聯結車載危險物品國1北五堵段自撞護欄爆胎 狂塞5小時逾6公里

相關新聞

北捷中山站傳恐嚇…犯嫌踩人腳又暴怒掏美工刀 下秒溜月台搭車逃逸

台北市中山區昨天發生持刀恐嚇案，黃姓男子走在南京西路12巷突遭周姓女子踩腳，黃男詢問狀況時，周女卻從包包裡掏出美工刀恫嚇...

聯結車自撞！連假首日狂塞9小時 國1北上五堵路段成大停車場

35歲黃男駕駛聯結車載運危險物品「間二甲苯」，今天上午7時行經國道1號北向8.8公里五堵路段疑似恍神不慎自撞外側護欄爆胎...

嚴查大車違規 桃警3月鎖定大車和這些行為強化交通執法

桃園市交通警察大隊分析，大型車事故常造成嚴重傷亡，桃園今年因大型車交通事故導致死亡有4件，1、2月各發生2件，占整體A1...

宜蘭梅花湖旁民宅陷火海 9旬屋主逃過一劫、女兒疑葬身火窟

宜蘭知名景點梅花湖風景區附近昨天深夜傳出火警，一處磚造平房陷入火海，屋主9旬簡姓老翁逃出，消防人員原以為屋內沒人，但清理...

屏東汽車回收場起火！外部廢棄油桶燃燒 汽車骨架零件一片焦黑

屏東縣長治鄉一處汽車回收廠今天中午發生火警，消防人員獲報後到場，半個多小時撲滅火勢，不少回收汽車都被燒得焦黑，所幸無人員...

影／命大！國道五股路段鐵片射穿前擋玻璃 客運司機躲得快僅傷額頭

國道1號今天有1輛行駛桃園大園至台北松山機場間的國道客運，近午行經北向五股路段，竟遭飛來鐵片射穿前擋風玻璃，司機命大僅被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。