嚴查大車違規 桃警3月鎖定大車和這些行為強化交通執法

桃園市交通警察大隊分析，大型車事故常造成嚴重傷亡，桃園今年因大型車交通事故導致死亡有4件，1、2月各發生2件，占整體A1（死亡）交通事故22.22%，肇事原因以行車未注意車前狀況、違規停車及酒駕等為主。

警方提醒，大型車因視線死角而常有事故發生，尤其在轉彎、綠燈起步甚至同向直行時都有可能發生，大型車事故多肇因於視線死角、內輪差與安全距離，因此遇到大型車輛要保持「最大安全間隔」，不要併行，且需避開危險區，保持較大間隔距離；特別在路口時，更要注意大型車轉向，才能避免碰撞意外。

另外，為有效防制交通事故，改善行人用路安全，市警局3月連續1個月強化交通安全執法，針對酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速、路口不暫停讓行人，及大型車輛違規等加強取締。

交大大隊長林東星提醒，大型車因車體龐大、視野死角多、煞車距離長，一旦肇事往往造成嚴重傷亡，呼籲用路人行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行並保持安全距離。