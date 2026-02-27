嚴查大車違規 桃警3月鎖定大車和這些行為強化交通執法
桃園市交通警察大隊分析，大型車事故常造成嚴重傷亡，桃園今年因大型車交通事故導致死亡有4件，1、2月各發生2件，占整體A1（死亡）交通事故22.22%，肇事原因以行車未注意車前狀況、違規停車及酒駕等為主。
警方提醒，大型車因視線死角而常有事故發生，尤其在轉彎、綠燈起步甚至同向直行時都有可能發生，大型車事故多肇因於視線死角、內輪差與安全距離，因此遇到大型車輛要保持「最大安全間隔」，不要併行，且需避開危險區，保持較大間隔距離；特別在路口時，更要注意大型車轉向，才能避免碰撞意外。
另外，為有效防制交通事故，改善行人用路安全，市警局3月連續1個月強化交通安全執法，針對酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速、路口不暫停讓行人，及大型車輛違規等加強取締。
交大大隊長林東星提醒，大型車因車體龐大、視野死角多、煞車距離長，一旦肇事往往造成嚴重傷亡，呼籲用路人行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行並保持安全距離。
交大說明，3月專案重點鎖定大型車交通違規、酒後駕車及闖紅燈等高危險，將於交通往來要道及易發生交通事故的路口（段）執行，讓駕駛人建立開車遵守交通規則的習慣，更希望提升執法見警率，讓交通事故傷亡數下降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。