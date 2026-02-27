快訊

宜蘭梅花湖旁民宅陷火海 9旬屋主逃過一劫、女兒疑葬身火窟

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭知名景點梅花湖風景區附近昨天深夜傳出火警，一處磚造平房陷入火海，屋主9旬簡姓老翁逃出，消防人員原以為屋內沒人，但清理現場發現一具焦屍，初步研判是簡姓老翁的女兒，檢警已採集檢體送驗確認身分。

冬山鄉得安路巷弄間一處磚造平房昨晚9時28分起火，火勢相當猛烈，宜蘭縣消防局出動第二大隊、廣興、羅東、冬山及馬賽分隊共11車69名警義消前往布水線灌救，於深夜10時58分撲滅。

消防人員灌救過程，現場一度回報屋主自行逃出沒有受傷，但後續清理火場，在屋內發現一具焦屍，已經嚴重碳化，難以辨別身分性別。

屋主91歲簡姓老翁的兒子住在隔壁，獲悉老家失火趕到現場，表示父親與6旬的妹妹同住，但有些失智，因此對失火經過說不清楚，也說他的妹妹深居簡出，這幾年他回老家探視父親時，也沒見到妹妹，兩人很少互動。

附近鄰居則說，簡姓老翁當時正好起床上廁所，看到家裡冒煙，就走出屋外，幸運逃過一劫。

檢警初步研判死者應是屋主女兒，已經採集檢體送驗，確認身分；起火原因及起火點由消防局火調人員調查中。

宜蘭梅花湖旁一處民宅昨天深夜驚傳大火，屋主簡姓老翁逃出，消防人員搜索消查火場時，發現老翁女兒已燒成焦屍。圖／消防局提供
宜蘭梅花湖旁一處民宅昨天深夜驚傳大火，屋主簡姓老翁逃出，消防人員搜索消查火場時，發現老翁女兒已燒成焦屍。圖／消防局提供

宜蘭 梅花湖 火災

相關新聞

影／命大！國道五股路段鐵片射穿前擋玻璃 客運司機躲得快僅傷額頭

國道1號今天有1輛行駛桃園大園至台北松山機場間的國道客運，近午行經北向五股路段，竟遭飛來鐵片射穿前擋風玻璃，司機命大僅被...

北投工安意外！業主和水電顧問2人癱倒水槽 送醫恢復意識

台北市北投區溫泉路一處工地昨天晚上發生工安事故，工地負責人和水電顧問在施作防水工程時，疑吸入揮發性氣體，雙雙癱倒在頂樓水...

宜蘭梅花湖旁民宅陷火海 9旬屋主逃過一劫、女兒疑葬身火窟

宜蘭知名景點梅花湖風景區附近昨天深夜傳出火警，一處磚造平房陷入火海，屋主9旬簡姓老翁逃出，消防人員原以為屋內沒人，但清理...

北捷中山站傳恐嚇…犯嫌踩人腳又暴怒掏美工刀 下秒溜月台搭車逃逸

台北市中山區昨天發生持刀恐嚇案，黃姓男子走在南京西路12巷突遭周姓女子踩腳，黃男詢問狀況時，周女卻從包包裡掏出美工刀恫嚇...

屏東汽車回收場起火！外部廢棄油桶燃燒 汽車骨架零件一片焦黑

屏東縣長治鄉一處汽車回收廠今天中午發生火警，消防人員獲報後到場，半個多小時撲滅火勢，不少回收汽車都被燒得焦黑，所幸無人員...

創19個月新低！桃園春節詐騙財損減62% 張善政肯定車手熱點警示

今(2026)年農曆春節九天期間，全台詐騙案件財損大減，尤以年初四詐騙財損更降至1900萬元…

