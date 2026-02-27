聽新聞
宜蘭梅花湖旁民宅陷火海 9旬屋主逃過一劫、女兒疑葬身火窟
宜蘭知名景點梅花湖風景區附近昨天深夜傳出火警，一處磚造平房陷入火海，屋主9旬簡姓老翁逃出，消防人員原以為屋內沒人，但清理現場發現一具焦屍，初步研判是簡姓老翁的女兒，檢警已採集檢體送驗確認身分。
冬山鄉得安路巷弄間一處磚造平房昨晚9時28分起火，火勢相當猛烈，宜蘭縣消防局出動第二大隊、廣興、羅東、冬山及馬賽分隊共11車69名警義消前往布水線灌救，於深夜10時58分撲滅。
消防人員灌救過程，現場一度回報屋主自行逃出沒有受傷，但後續清理火場，在屋內發現一具焦屍，已經嚴重碳化，難以辨別身分性別。
屋主91歲簡姓老翁的兒子住在隔壁，獲悉老家失火趕到現場，表示父親與6旬的妹妹同住，但有些失智，因此對失火經過說不清楚，也說他的妹妹深居簡出，這幾年他回老家探視父親時，也沒見到妹妹，兩人很少互動。
附近鄰居則說，簡姓老翁當時正好起床上廁所，看到家裡冒煙，就走出屋外，幸運逃過一劫。
檢警初步研判死者應是屋主女兒，已經採集檢體送驗，確認身分；起火原因及起火點由消防局火調人員調查中。
