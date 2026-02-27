北捷中山站傳恐嚇…犯嫌踩人腳又暴怒掏美工刀 下秒溜月台搭車逃逸

台北市中山區昨天發生持刀恐嚇案，黃姓男子走在南京西路12巷突遭周姓女子踩腳，黃男詢問狀況時，周女卻從包包裡掏出美工刀恫嚇後離去，黃男要對方不要走報警，周女趁隙逃入捷運站搭車離開，警方目前已鎖定身分將通知到案說明。

中山警方26日晚上10點多獲報，捷運中山站2號出口外有人持刀，詢問了解，報案人黃男（26歲）稱走在巷弄被對方踩腳，問對方怎麼回事，追到捷運站出口前，對方卻從包包掏出美工刀恫嚇，接著逕自離去。

警方到場，涉嫌持美工刀恐嚇的女子已逃逸，根據捷運人員通報，她並未刷卡入站，而是隨著人潮趁隙溜進月台搭車離去，警方事後擴大清查，經鄰近的大同分局建成派出所提供情資，確認涉嫌人是過去就曾鬧事過的周姓女子（48歲）。

由於周女疑是街友身分、居無定所，中山警方仍在釐清她下車處，並找尋她下落，將通知到案說明。