影／命大！國道五股路段鐵片射穿前擋玻璃 客運司機躲得快僅傷額頭
國道1號今天有1輛行駛桃園大園至台北松山機場間的國道客運，近午行經北向五股路段，竟遭飛來鐵片射穿前擋風玻璃，司機命大僅被削過額頭輕微擦傷，警方後續要查「凶器」到底是誰掉落？
Ibus國道客運5250線的行駛路線是松山機場經中山高、桃園南崁、大園，50歲林姓司機上午從桃園載運44名乘客開往台北，11時30分途經北向30公里五股路段中外車道，疑遭左前方中內車道1輛白色休旅車輾壓彈起的鐵片擊中擋風玻璃。
這塊長約25、寬10、厚度1公分的鐵片，朝駕駛座方向射穿擋風玻璃，幸好有遮陽簾和隔熱紙緩衝，加上司機本能閃躲僅被削過額頭造成輕微擦傷，連忙減速將車停靠右側路肩報案，查看發現鐵片掉落在煞車踏板旁。
警方獲報派員到場疏導交通並通知119及緩撞車前往支援，客運司機由救護人員消毒傷口簡易包紮，婉拒就醫，客運公司另外派車將乘客接駁離開。
員警表示這塊沾有紅漆的鐵片像是大型車輛的機組零件，後續將調閱沿線監視器追查掉落物車輛，依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款可處駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
