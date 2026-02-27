初四餐廳用餐遭竊PO影像提醒 苗警：鎖定1慣竊

快訊

中央社／ 苗栗縣27日電

有民眾春節期間回娘家到苗栗通霄家族聚餐，背包卻在餐廳遭竊，損失約新台幣2萬元，親友將行竊過程影片PO網，提醒網友留意。警方目前鎖定1名男性慣竊全力查緝。

被害人的兒子張姓男子今天接受媒體電訪表示，事發在20日大年初四，他和母親到通霄鎮一處餐廳與親友聚餐，離開時母親發現原本放在椅背上的後背包不見了，當下向店家請求調閱監視器畫面，發現竊嫌趁店內用餐民眾多、聊天話家常之際，將母親的背包順手牽羊拿走。

張姓男子說，確認母親背包遭竊後，除了報警，也利用手機定位在餐廳後方空地找回背包，尋回手機和部分物品，但包包內現金已不翼而飛，損失金額約2萬元。

根據監視器影像，竊嫌身穿黑色上衣、手持相機，佯裝顧客進入餐廳，疑似先觀察環境鎖定作案目標，之後多次進出等待下手時機，直到第4次跟隨其他客人進入餐廳才以自身包包為掩護行竊得手。

張姓男子指出，春節、連假期間聚餐人潮多，用餐期間客人來來往往，親友間聊天、話家常，一不留神可能讓不肖人士有可乘之機，因此將竊嫌作案過程影片PO上社群媒體，提醒網友出遊、聚會別忘隨時注意身邊可疑人士。

苗栗縣警察局通霄分局指出，烏眉派出所接獲報案後立即派員趕赴現場，並通知分局鑑識小組前往採證，案件受理後並成立專案小組，積極調閱周邊監視器影像，目前已鎖定1名在竹苗地區的慣竊全力查緝，全案將依刑法竊盜罪偵辦。

