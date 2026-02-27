全國警方18個月來受理詐騙件數、財損金額下降逾三成。圖：市警局提供

今(2026)年農曆春節九天期間，全台詐騙案件財損大減，尤以年初四詐騙財損更降至1900萬元，寫下近19個月來全國單日最低詐騙金額，桃園市警局最新統計，今年春節放假期間，全市詐騙報案比去年減少3成2、財損銳減6成2，網購詐騙件數變少、假投資財損也降低，市長張善政肯定警方防詐宣導及阻詐成效顯著，市警局長廖恆裕今（27）日說，打詐是治安持續重點工作，警方今年將強化校園、社區及美容院宣導防詐及阻詐，全力打擊詐欺。

內政部警政署165打詐儀錶板統計，前（2024）年8月迄今年1月，前年8月受理詐騙2.1萬件、財損138億元，去（2025）年1月受理1.3萬件、財損95億元，今年1月受理1.4萬件、財損70億元，18個月來受理件數減少33%、財損減少49%，呈現下降；桃園市詐騙案，亦從前年8月受理2502件、財損16億元至去年1月受理1556件、財損9.8億元，今年1月受理1656件、財損8.4億元，18個月來受理案件減少34%、財損減少48%，與全國詐騙下降趨勢相符。

桃園市警方今年延伸校園網站加強宣導學生高發詐騙手法。圖：市警局提供

根據打詐儀錶板統計，春節前全國詐騙財損單日動輒1、2億元，今年春節（2月14日至22日）九天假期，自小年夜（15日）財損銳減為5721萬元、年初四（20日）更銳減為1900萬元，創下近19個月來全國單日最低詐騙紀錄，比去年1月31日初三財損單日最低的2939萬元更低。

桃園市警方今年加強社區、美容院宣導退休及家管婦女防詐騙手法。圖：市警局提供

桃園市警局表示，全市今年春節九天假期受理詐騙共121件、財損6113萬元， 比去年件數減少58件（下降32.4%）、財損減少1.02億元（下降62.5%）。又今年1月迄今，共受理2385件、財損12.7億元，受理件數比去年減少105件（減少4.2%）、財損減少1.9億元（減少13.2%），再統計去年全年，市警局查獲詐欺集團330件、逮捕犯嫌2700多人，查緝詐欺車手1500件、犯嫌1750人，代表警局努力維護治安的決心和付出。

廖恆裕表示，為維護市民生命財產安全，警方不遺餘力全力打詐、阻詐，詐騙件數及金額下降，根據桃園詐騙手法分析，網路購物、假投資及假交友投資詐騙分居前三名，以網購詐騙件數最高，假投資及假交友投資詐騙財損最高，市警局採分齡分眾宣導，延伸校園網站強化學生網購防詐騙宣導，另針對假投資詐騙金額大的退休、家管婦女族群，加強社區活動、美容院宣導防詐，首創推出「車手提領熱點示警」功能，強化詐欺攔阻效率，成立「打手專案」LINE群組，加強打擊外籍車手查緝，遏阻詐欺犯罪。

本文章來自《桃園電子報》。原文：創19個月新低！桃園春節詐騙財損減62% 張善政肯定車手熱點警示