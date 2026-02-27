快訊

定位裝置沒電害90歲老翁「失蹤」兩天 警協尋返家籲衣物留資料

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市90歲郭姓老翁平常雖然戴有電子定位手環預防走失找不到人，但22日因手環沒電，外出時迷路萬華區一處國宅附近，身上還受傷，警方接獲報案後，將老翁帶回派出所用餐並照料傷勢，比對失蹤協尋資料後，順利找到老翁家人。

22日深夜11時許，萬華分局青年路派出所深夜接獲忠貞里長通報，轄內一處國宅發現一名迷途老人，語焉不詳、無法說明身分與住處，請求警方協助。

青年路派出所所長陳靚紋與警員盧立承立即趕赴現場，發現老翁重聽、口齒不清，頭部與手部有些許擦傷，研判可能曾跌倒。員警憑專業敏感度研判長者疑有失智症狀，耐心放慢語速、反覆引導老先生，順利問出老先生姓郭；警方查詢、比對失蹤協尋資料，發現90歲老翁家屬22日上午前往中山分局報案，這才知老翁已兩日未歸。

陳等2員先將老翁載回所內休息後，先協助他清洗雙手，並準備熱食補充體力，所長更是在他用餐時，陪伴在旁聊天，安撫老翁在陌生環境中的不安，讓原本神情緊繃的老翁，終於露出安心的笑容。

郭男家屬接獲警方通知後漏夜趕到派出所，難掩激動地表示父親前一日在松江南京捷運站附近走失，雖有配戴防走失愛心手鍊與電子定位手環，卻因定位裝置剛好沒電，家屬遍尋兩日仍無所獲，心急如焚，所幸能得警方協助，才放下心中大石。        

萬華分局呼籲，民眾如與長者一同外出時，務必多加留意其動向並時刻在旁照應，避免使其單獨外出或落單。也可在長者穿著衣物或隨身攜帶物品留下相關聯繫資料，方便需要時能即時聯絡到親友並保護安全。  

青年所所長陳靚紋（右）、警員盧立承（左）。記者廖炳棋／翻攝
青年所所長陳靚紋（右）、警員盧立承（左）。記者廖炳棋／翻攝
員警陪同老翁在所內休息。記者廖炳棋／翻攝
員警陪同老翁在所內休息。記者廖炳棋／翻攝
員警陪同老翁在所內休息。記者廖炳棋／翻攝
員警陪同老翁在所內休息。記者廖炳棋／翻攝

