影／空勤黑鷹飛官神操作！精準湖面取水 空投壓制知本濕地殘火

台東市知本捷地爾（濕地）昨傍晚爆發大規模雜草火警，燃燒面積初估達61公頃，由於濕地地形破碎、人車難以深入，加上水源不足，台東縣消防局今天向內政部空中勤務總隊申請支援，出動UH-60M黑鷹直升機投入空中滅火。黑鷹往返活水湖與火場之間逾10趟次，成為壓制殘火的關鍵力量。

中午12時05分，黑鷹直升機進場執行任務。機身先在火場上空盤旋定位，隨即轉向活水湖吊掛水袋取水。只見直升機緩緩降低高度，旋翼強風掀起大片水霧，機腹下方水袋精準入水；幾乎在同一瞬間完成取水動作，飛官迅速拉升機頭、穩定爬升，整個「下降、入水、拉升」流程不到幾秒鐘，一氣呵成，動作乾淨俐落，展現高難度操控技術。

完成取水後，黑鷹立即全速飛返知本溼地上空，對準堤防側與林木悶燒區域實施定點空投。巨量水柱傾瀉而下，瞬間壓制翻騰火舌，白煙伴隨水霧直衝天際。由於部分火點位於臨海堤岸與濕地深處，地面人員難以接近，空中灌救成為突破困境的唯一選項。

消防局指出，昨傍晚獲報後即動員多個分隊徹夜灌救，採「周界防護」及「侷限火勢」策略控制延燒，但臨海側殘火因風勢影響仍有復燃風險，經評估後向中央申請空勤支援。黑鷹直升機密集往返湖面與火場間，至少完成10趟次吊掛取水任務，有效遏止東北側延燒趨勢。

不少居民與遊客在遠處觀看空投作業，直呼場面震撼。「看到黑鷹貼近湖面取水，再瞬間拉升離開，真的像電影畫面」。也有民眾表示，若無空勤加入，濕地火勢恐怕難以在短時間內壓制。