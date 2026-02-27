聽新聞
北投工安意外！業主和水電顧問2人癱倒水槽 送醫恢復意識
台北市北投區溫泉路一處工地昨天晚上發生工安事故，工地負責人和水電顧問在施作防水工程時，疑吸入揮發性氣體，雙雙癱倒在頂樓水槽，僅剩微弱呼吸，經緊急送醫已恢復意識。
北投分局光明派出所昨天晚上7點多接獲報案，66歲卓姓男子的妻子稱在家頻頻等不到丈夫回家，向警方報警失蹤，警方透過手機緊急定位，循線找到卓男的施工處所，果然在1樓警衛室發現卓男的隨身物品。
警方在場恰好遇到工地副負責人以及工地保全，工地副負責人也在找人，一夥人一起透過保全指引走樓梯，一路走到11樓仍未發現失蹤者身影。
由於是新建工程，11樓至13樓還沒有樓梯只有鷹架，現場眾人懷疑失蹤者在頂樓，立刻打119求助消防人員，待消防人員到場，以攀爬鷹架方式到頂樓13樓。
消防人員在頂樓水槽內發現卓男癱倒在地，在他身邊還有另名67歲謝姓男子，2人都還有微弱呼吸心跳，但已意識不清，立刻協助送醫，
工地副負責人表示，2人昨天下午1點多就已到工地施工，到了下班時間仍未見身影，整個公司都在找人，所幸警、消即時幫忙，才救回2人一命。
