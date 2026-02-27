影／聯結車載危險物品國1北五堵段自撞護欄爆胎 狂塞5小時逾6公里

35歲黃男駕駛聯結車載運危險物品「間二甲苯」，行經國道1號北向8.8公里五堵路段疑似恍神不慎自撞外側護欄爆胎，幸好沒有壓到槽體本身，因危險物品需要移槽至另一個槽體才能拖吊，十分耗時，到中午12時還在處理，狂塞5小時、逾6公里。

今天是228連假首日，國1五堵路段北上路段大塞車，引發駕駛怨聲載道，車速緩慢，很多往東北角、北海岸及基隆車流大受影響。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，7時9分獲報，國道1號北向8.8公里五堵路段有1部營半聯結車載運危險物品撞外側護欄事故，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知消防隊到場，判斷沒有壓到槽體本身，現場應無危險，駕駛未受傷。

警方調查，黃男開車從中部出發要到宜蘭，疑似恍神不慎自撞外側護欄，警消接獲報案迅速到場，由於危險物品需要先移槽至另一個槽體，方能進行拖吊作業，預估需數小時，後方回堵約6公里，通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距。黃男酒測值為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。