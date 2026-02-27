地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

好市多高雄店大賣場新建工地今天傳出工安意外，2名工人地下室進行汙水池塗敷環氧樹脂時，疑吸入揮發性氣體不適送醫，幸無生命危險；高市勞工局勒令現場停工實施檢查，釐清肇因，倘若違反職安法，將依法裁處3萬到30萬元罰鍰。

今天上午9時37分，復興四路好市多大賣場工地，39歲王姓男子、45歲陳姓男子地下室做防水工程，由於地下室密閉空間，2人突覺不適送醫，幸無大礙。

勞工局初步調查，發現新建工地進行汙水池塗敷環氧樹脂時，疑因換氣設備通風不良，導致2名工人身體不適，經現場立即緊急處置，兩人均意識清楚，仍預防性送醫檢查。

勞檢處已勒令現場停工，實施檢查釐清肇災原因，倘雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3萬到30萬元罰鍰。