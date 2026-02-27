地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查
好市多高雄店大賣場新建工地今天傳出工安意外，2名工人地下室進行汙水池塗敷環氧樹脂時，疑吸入揮發性氣體不適送醫，幸無生命危險；高市勞工局勒令現場停工實施檢查，釐清肇因，倘若違反職安法，將依法裁處3萬到30萬元罰鍰。
今天上午9時37分，復興四路好市多大賣場工地，39歲王姓男子、45歲陳姓男子地下室做防水工程，由於地下室密閉空間，2人突覺不適送醫，幸無大礙。
勞工局初步調查，發現新建工地進行汙水池塗敷環氧樹脂時，疑因換氣設備通風不良，導致2名工人身體不適，經現場立即緊急處置，兩人均意識清楚，仍預防性送醫檢查。
勞檢處已勒令現場停工，實施檢查釐清肇災原因，倘雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3萬到30萬元罰鍰。
勞工局也呼籲，局限空間或自然通風不充分場所從事作業時，應落實通風設備運轉有效性，以維護勞工作業安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。