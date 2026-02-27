新竹女嬰出生後人間蒸發 祖母苦等31年心碎聲請宣告死亡
新竹謝婦的外孫女徐女出生隔天即失蹤，至今已逾31年毫無音訊，謝婦苦等無果，警政機關亦回覆失蹤人口迄未尋獲，只好向法院聲請宣告死亡。新竹地院審理後，認定徐女失蹤已超過法定7年期限，裁定徐女於2002年1月7日下午12時死亡。
判決書指出，徐女1995年1月6日出生，隔日即失蹤。謝婦向法院稱，女兒未婚生下該女嬰後，原有意出養但未完成，翌日即報案失蹤，此後再無音訊。謝婦說，戶籍仍掛在名下，不時收到繳費單與選舉通知，向戶政機關詢問後，被告知可向法院聲請宣告死亡，才提起聲請。
法官審理時，傳喚徐女的同母異父手足及親戚。徐女的阿姨證稱，姊姊當年常不在家，對家庭極不負責，甚至連父親住院開刀都沒出現，更遑論照顧孩子，家中確實從未見過徐女。其他徐女的手足也表示，從小到大都不知道有這名姊姊的存在。
法院並函查多項資料，包括戶籍異動、出入境紀錄、健保就醫、勞保投保、護照申請、稅籍資料及殯葬紀錄等，均查無相關紀錄；警政機關亦回覆失蹤人口迄未尋獲。
新竹地院審理後認為，徐女自1995年1月7日失蹤至今，已逾民法規定7年期間，且公示催告期滿仍無音訊，最終裁定徐女於2002年1月7日下午12時死亡。
