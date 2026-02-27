台76線彰化埔心段3車事故 3駕駛受傷送醫

快訊

中央社／ 彰化27日電

台76線西向彰化縣埔心路段昨天傍晚發生3車事故，1名自小客車駕駛疑未注意前方動態，撞上停放路肩大貨車，波及計程車，造成3名駕駛受傷送醫，詳細肇事原因待調查。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天表示，41歲周姓男子昨天下午4時58分駕駛自小客車，行經台76線西向21.3公里埔心路段外側車道，疑似未注意車前動態，碰撞停放於外側路肩、由67歲曾姓男子駕駛的大貨車後，偏向至內側車道，導致63歲蕭姓計程車駕駛閃避不及而肇事。

整起事故造成3名駕駛肢體擦挫傷送醫治療，意識皆清楚，酒測值均為0。由於自小客車車身嚴重毀損，路過民眾拍下畫面上傳網路，引發關注。

警方表示，確切肇因及事發經過仍待釐清，呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。

