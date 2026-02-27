聽新聞
澎湖11小時內2人腦梗塞 直升機緊急後送台灣搶救
澎湖今天發生2起疑似腦梗塞緊急後送醫療案，分別於凌晨及上午啟動空中轉診機制，11小時內將患者轉送台灣本島醫院治療，縣府衛生局表示，因患者病況緊急，經當地醫療團隊評估後，以直升機轉送至高雄及台中醫學中心，爭取黃金治療時間。
衛生局指出，今天凌晨零時許，一名60多歲民眾疑似腦梗塞，先送三軍總醫院澎湖分院急救，醫療團隊完成初步處置評估後，安排凌天航空直升機後送至中國醫藥大學附設醫院進一步治療。
上午10時許，再有一名90多歲男性出現疑似腦梗塞症狀，經澎湖醫療團隊穩定病況後，由凌天駐地直升機後送至高雄長庚醫院持續治療。
據了解，腦梗塞屬急性腦血管疾病，須把握黃金治療時間溶栓或相關處置，離島醫療量能有限，若遇重大急症，多仰賴空中轉診支援，以確保病患獲得更完整醫療資源。
消息曝光後，引發網友關注與討論，有網友留言感嘆，「人的生命真的很脆弱，澎湖的醫療資源有限，辛苦醫護人員了」，也有人表示，離島居民面對重大疾病時，往往必須仰賴後送機制，「希望醫療量能能再提升，讓在地鄉親更安心」。
衛生局呼籲，腦中風徵兆包括臉歪嘴斜、手腳無力、說話不清等，若出現相關症狀應立即就醫，把握黃金時間，以降低後遺症風險。
