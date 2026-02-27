快訊

影／桃園中壢廂型車路口逆向左轉 無視機車騎士摔車...跑了

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

網路平台po出一段疑似肇事逃逸影片，地點在桃園市中壢路段。警方今天表示未接獲報案，不過從畫面研判駕駛人涉嫌逆向行駛，極易發生交通事故，將通知車主到案說明。

事發時間為25日上午近8時，地點在中壢區中山東路三段一處路口有號誌，事故發生時為綠燈，一輛黑色廂型車不等前面小客車通過路口，從左側逆向繞過，很快左轉，此時對向直行的機車騎士緊急煞車，連人帶車摔倒，幸無大礙。

逆向左轉的廂型車駕駛人並未停車，後面車輛行車記錄器錄下畫面po上網，可以看見廂型車差點撞上機車，讓人捏把冷汗，網友留言批廂型車「很扯」、「看不下去，檢舉」。

中壢交通中隊表示，按道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」，處600元至1800元。第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，罰鍰並吊扣駕照1至3個月。

致人受傷或死亡，處3000元以上9000元以下罰鍰，吊銷駕照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷駕照不得再考領。

警方同時說明刑法對肇事逃逸者可處6個月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

