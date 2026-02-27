清潔車U型環斷裂害婦拋飛顱內出血 竹東鎮公所協助醫療理賠

新竹縣竹東鎮23日清潔車發生意外，一名婦人在丟垃圾時，遭垃圾車後斗彈起拋飛後仰，後腦重擊地面造成顱內出血，事件引發地方熱議。竹東鎮公所表示，傷者經加護病房觀察後已轉至普通病房治療，後續將全力協助家屬醫療與保險理賠事宜。

竹東鎮公所指出，2月23日年後首日清運，46號垃圾車於下午3時20分發車，4時3分執行勤務期間發生意外。事發當時車輛處於靜止狀態，數名民眾上前丟擲垃圾，未料車體與車後斗底部U型環因不明原因突然斷裂，車後斗瞬間彈起，一名婦人遭撞擊後拋飛仰倒，後腦直接撞地，造成顱內出血。

竹東鎮公所表示，第一時間已即將婦人送醫，當下雖一度暈眩，隨後恢復意識。事發後，竹東鎮長郭遠彰與清潔隊人員立即前往醫院關心。經加護病房觀察1天後，目前已轉至普通病房持續治療，後續醫療照護與保險理賠部分，將全力協助家屬辦理。

針對車輛安全問題，竹東鎮公所說明，涉事車輛均依規定定期維護保養，相關結構檢修委託合格專業廠商辦理。部分底座與支撐結構須將車體撐起才能檢視，屬於委外保養範圍，實際斷裂原因仍在釐清。事發當晚，為維持垃圾清運正常運作，郭遠彰也立即聯繫竹北市長鄭朝方協調支援清潔車輛，確保後續清運作業不中斷。

事件發生後，引起網友熱烈討論，有人質疑是垃圾過量壓縮或有爆裂物才造成意外。竹東鎮公所強調，現場並無爆裂物或爆炸情形，僅發出斷裂聲響，經檢視確認為U型環斷裂所致。車體並無超載，清潔隊員亦依標準作業程序操作，無證據顯示有超載垃圾或過量壓縮垃圾導致掛鉤斷裂的情事。