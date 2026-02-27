影／228連假前夕 台南少年隊查獲販毒小蜜蜂

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局少年警察隊針對年前販毒案溯源，昨在安平區發現1輛通報失竊轎車曾多次協助運送毒品，員警現地埋伏，趁28歲杜姓男子上車準備駛離時，上前表明身分攔查。杜拒檢欲逃脫，經員警壓制在地，他還不斷反抗高喊無辜，直至警起出K他命51.94公克才低頭認栽。

少年隊指出，過程中，杜拒不配合且不斷反抗，導致有2名警員膝蓋多處擦挫傷；當下還有民眾上前詢問狀況，警員喊說「幫我打110」，直至支援警力到場後，順利將他逮捕。

據調查，杜當時正準備要把車上的毒品外送給其他買家，現場起獲K他命51.94公克，且在他身上搜出折疊刀1把。所幸，警方即時攔查，避免毒品流入市面。

警方將他帶回詢問後，依涉嫌違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，經檢方訊後諭知5萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警上前表明身分攔查，但杜男拒檢欲逃脫，員警使用強制力將他控制在地。圖／讀者提供
警方在杜男身上搜出折疊刀1把及手機等證物。圖／讀者提供
據調查，杜男當時正準備要把車上的毒品外送給其他買家，現場起獲K他命51.94公克。圖／讀者提供
