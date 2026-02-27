新竹男撿icash狂刷627元代價4倍 侵占遺失物挨罰3000元

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉男去年5月在竹北市區拾獲一張icash2.0儲值卡，見內有652元餘額竟心生貪念，未將卡片送交警局，反而私自留存並陸續前往多家超商消費。陳姓失主報警後，警方循線查獲。新竹地院審理後，依侵占遺失物罪判處劉男罰金3000元，得易服勞役3天。

判決書指出，劉男去年5月15日在竹北市某處，撿到陳男遺失的小叮噹圖案icash2.0卡片。該卡片本身價值約100元，內部尚有652元的儲值餘額。劉男拾獲後並未依規定報警招領，反而直接將卡片據為己有，並隨即前往多家超商消費。

陳姓失主發現卡片遺失，且內部餘額遭人盜用，隨即向警方報案。警方調閱監視器發現，劉男從去年5月16日下午開始，一直到同年6月5日上午，頻繁出沒於新竹縣市的統一超商星空門市、富森門市及大硯門市，累計刷卡消費達627元。

劉男在法官審理時對罪行供認不諱。辯護人主張，劉男已針對相關情節達成協商合意，請求法官給予自新機會。法官認為，劉男拾得他人遺失之物，不思歸還原主或送交警察機關，竟因貪圖小利而侵占入己，缺乏對他人財產權的尊重，行為實屬不該。

法官考量劉男已坦承犯行，最終依侵占遺失物罪判處劉男罰金3000元，得易服勞役3天，並宣告沒收該張小叮噹icash2.0卡片、追討其652元餘額。

新竹劉男去年5月在竹北市區拾獲一張icash2.0儲值卡，見內有652元餘額竟心生貪念，未將卡片送交警局，反而私自留存並陸續前往多家超商消費。示意圖／報系資料照
