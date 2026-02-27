彰化北斗民宅神明廳竄火苗 8旬老翁嗆傷送醫

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

228連假首日，彰化縣北斗鎮今天清晨近7時發生民宅火警，一處透天厝疑似神明廳起火，83歲老翁倉皇逃出，消防隊將嗆傷老翁送彰基醫院救治，火災原因調查中。

北斗鎮地政路一處透天厝3樓今天上午近7時突冒出黑煙，疑似神明廳起火，黃姓老翁一度受困3樓，彰化縣消防局第4大隊北斗消防隊等共出動消防車、救護車共16輛、消防人員36名出水線搶救。

黃姓老翁約在7點27分逃出，火勢在半小時即撲滅，老翁有輕微嗆傷，送彰基救治觀察，幸無生命危險，火災原因調查中。

北斗鎮今天清晨近7時發生民宅火警，一處透天厝疑似神明廳起火，83歲老翁倉皇逃出，嗆傷送醫。圖／彰化消防局提供
北斗鎮今天清晨近7時發生民宅火警，一處透天厝疑似神明廳起火，83歲老翁倉皇逃出，嗆傷送醫。圖／彰化消防局提供

