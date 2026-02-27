聽新聞
高雄前鎮區傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫
高雄市前鎮區某建築工地今天施工時，2名工人進地下室密閉空間做防水工程，突然覺得身體不適，同事立即向119求救，將2人送醫，暫無生命危險。事故原因由勞檢單位調查。
據警、消初步了解，今天上午9時37分，高雄市前鎮區復興四路某建築工地，39歲王姓男子、45歲陳姓男子進地下室做防水工程，由於地下室密閉空間，2人突然覺得身體不適，救護車趕到工地時，2人自行上救護車，經送醫後無生命危險。警方立即通報勞工局，由勞檢處調查事故原因。
