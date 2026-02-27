桃警3月1日起加強取締大型車6項違規 降低車禍傷亡

桃園市警察局將自3月1日起至31日止，展開連續1個月「強化交通安全執法」。圖：警方提供

桃園市警察局交通警察大隊分析，大型車一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，桃市今(2026)年迄今因大型車交通事故導致死亡計4件，其中1及2月各發生2件，占整體A1交通事故22.22%，肇事原因以行車未注意車前狀況、違規停車及酒駕等為主。為有效防制交通事故，改善行人用路安全，培養用路人遵守交通規則與秩序，市警局自3月1日起至31日止，展開連續1個月「強化交通安全執法」，警方將針對酒後駕車、闖紅燈(不含紅燈右轉)、嚴重超速、路口不暫停讓行人及大型車輛違規等6項違規，加強稽查取締工作。

用路人行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行並保持安全距離。圖：警方提供

交大隊長林東星說明，此次專案重點鎖定「大型車交通違規」、「酒後駕車」及「闖紅燈」等高風險行為執法，將於交通往來要道及易發生交通事故之路口（段）執行，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通規則的習慣，更希望提升執法見警率，讓交通事故傷亡數下降，

林東星呼籲駕駛人，行車一定要停讓行人並保持安全距離，既維護他人，也同時保護自己生命財產的安全。同時也提醒市民，大型車因車體龐大、視野死角多、煞車距離長，一旦肇事往往造成嚴重傷亡，用路人行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行並保持安全距離。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警3/1起加強取締大型車6項違規 降低車禍傷亡