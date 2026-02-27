快訊

買中古車3天就壞 嘉義男一查「里程少10萬」告贏車商

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名簡姓男子購買中古車後，車輛行駛不到3天就出現漏水與高溫故障送修，事後透過監理服務APP查詢，驚覺車輛里程數竟從19萬多公里被「校正」為8萬多公里，誤差高達10萬公里，憤而提告。嘉義地方法院審理後認為，車商負責人李男刻意隱瞞重大交易訊息，致簡男陷於錯誤簽下契約，判決李男應返還價金及相關費用共50萬餘元。

判決指出，簡男於2025年3月間，前往嘉義縣李男經營的中古車行，由業務人員許男代理簽約，以48萬8000元購買2017年出廠的中古車。當時車內儀表板顯示里程為8萬多公里，交車單據也記載為8萬9628公里 。

不料，車輛交車僅3天便發生漏水故障。簡男起疑後利用監理服務APP查詢，發現該車在2025年4月8日驗車時，里程數紀錄為19萬9597公里，2天後再度檢驗時卻變成8萬9609公里。簡男認為里程數遭惡意調低，憤而向法院提起訴訟，要求解除契約並返還款項。

李男在庭訊時坦承，向他人收購該車時，里程數確實已近20萬公里 。李男辯稱是因為儀表板損壞才更換，並指派代辦人員驗車時登記錯誤，且業務員許男在簽約時已口頭告知簡男不擔保里程，並以低於行情價出售。

法官認為，車輛里程數是影響消費者購買意願及價格的重要因素，李男明知里程數差距超過10萬公里，卻刻意隱瞞此重大交易訊息，利用不知情的許男與簡男簽約，致使簡男陷於錯誤而簽訂契約。簡男依法撤銷買賣契約，要求返還價金有理。

針對求償金額，法官判准李男需返還買賣價金48萬8000元，以及簡男因受詐欺而支出的交車服務費1萬3593元，合計50萬1593元。至於簡男另外請求的貸款利息與租借機車費用，因屬個人貸款選擇及無償借用家人機車，並非直接受損費用，此部分予以駁回 。全案仍可上訴 。

嘉義車商隱瞞10萬公里里程誤差，遭法院認定誤導消費者判賠50萬元。圖／本報資料照片
嘉義車商隱瞞10萬公里里程誤差，遭法院認定誤導消費者判賠50萬元。圖／本報資料照片

