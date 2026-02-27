影／三重男路旁吸毒遇警盤查 黑衣人圍觀鼓譟

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天深夜有1名男子明目張膽在大馬路邊吸食毒品K菸，恰巧被巡邏路過員警聞到，男子拔腿就跑被追回，嗆聲不願配合盤查。一群疑似原本和他在附近吃消夜的「黑衣人」隨即圍觀鼓譟，支援警力趕抵將人帶回查辦。

三重區力行路二段有許多餐飲店，昨天深夜10時40分左右，有毒品、詐欺等前科的42歲鄭姓男子和朋友在附近吃消夜，中途走到路旁人行道抽K菸，散發濃厚化學刺鼻臭味，恰巧被2名騎機車巡邏路過員警聞到。

員警停車盤查，鄭男拔腿就跑但被前後包抄追回，狠嗆「想上廁所不行嗎？我為什麼要跟你們回去（派出所）」。隨後大約10來個「黑衣人」圍上前鼓譟，場面一度很混亂，引起路人側目拿手機錄影貼文上傳網路。

大批支援警力趕抵控制場面，員警採證蒐集剛剛被鄭男扔在地上的3個菸蒂，將人帶回調查後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市三重區昨天深夜有1名鄭姓男子明目張膽在大馬路邊吸食毒品K菸，恰巧被巡邏路過員警聞到，他拔腿就跑被追回，嗆聲不願配合盤查。記者林昭彰／翻攝
