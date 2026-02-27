天乾谷風助燃...埔里林火延燒十多天難撲滅 40公頃林地遭火噬

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面林火延燒十多天，累計燒毀面積達40公頃，所幸多數火勢已熄滅，目前僅剩約1公頃範圍仍有零星煙點。林業保育署南投分署表示，受地形與天候影響，火場一度復燃，至今仍持續派員戒備、清除餘火，防止再度擴大。

這起林火發生於2月15日中午，林業保育署南投分署接獲南投縣消防局通報，指埔里鎮觀音瀑布對面冒出火煙，經查為埔里事業區第112林班。分署隨即啟動森林火災搶救機制，並協調內政部空中勤務總隊及陸軍航特部派遣直升機支援空中投水滅火。

火勢原於21日下午2時獲得控制，但23日下午因風速增強、谷風旺盛，火勢順著谷地再度向上延燒，24日再度回到全面搶救階段。分署隨即追加人力投入，累計動員滅火人數約93人次；空中支援方面，空勤總隊已出動141架次，陸軍航特部亦累計投入128架次協助滅火。

南投分署指出，火場位於箱型谷地，地勢陡峭，加上天候乾燥，林相以二葉松、杉木、孟宗竹及雜木為主，地面腐質層深厚，導致火勢容易潛伏、滅火難度高，是此次林火反覆延燒的主因。