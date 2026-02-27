影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉知名景點梅花湖附近26日深夜驚傳火警！位於得安路巷內的一處磚造平房突然起火燃燒，猛烈火勢伴隨濃煙竄天，由於地點鄰近觀光風景區，夜色大火濃煙，引起鄰居驚慌外出查看。警消獲報後迅速出動多個分隊撲滅火勢後，不幸在屋內發現一具焦屍，初步研判死者為屋主的女兒。

宜蘭縣消防局晚間接獲民眾報案，位於得安路一處民宅起火，隨即調派第二大隊，聯同廣興、羅東、冬山及馬賽等分隊，甚至動員快速救援小組等多輛消防車與人員趕赴現場。

消防人員抵達時，該棟一層樓高的磚造平房已陷入火海，全面燃燒。現場指揮官近10時回報，老翁屋主已在第一時間驚險自行逃出，其意識清楚，身上並無明顯外傷。消防隊員隨即部署多條水線展開攻堅灌救，全力壓制烈焰，防止火勢向周邊相連建物蔓延。

消防人員奮力搶救下，火勢於晚間10時許獲得控制，隨後人員進入室內進行殘火處理與搜索，卻在漆黑的斷垣殘壁內發現一具焦屍。

初步了解，該名老翁平時與女兒同住，火災發生後卻不見女兒蹤影。雖然現場發現的遺體因受火勢影響，碳化嚴重且特徵已難以辨識，但警方初步掌握死者極可能就是屋主的女兒。

焦屍的具體身分已交由檢警與鑑識人員進一步釐清與比對，以確認是否為失聯的女兒。至於確切的起火原因、起火點以及詳細燃燒面積，將由消防局火調科進入現場進行採證調查。

宜蘭梅花湖旁一處民宅深夜驚傳大火，老翁雖驚惶逃出，卻不知女兒受困屋內，消防人員搜索消查火場時，發現老翁女兒已燒成焦屍。圖／消防局提供
宜蘭梅花湖旁一處民宅深夜驚傳大火，老翁雖驚惶逃出，卻不知女兒受困屋內，消防人員搜索消查火場時，發現老翁女兒已燒成焦屍。圖／消防局提供

