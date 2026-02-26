桃園富岡=楊梅行人闖軌道遭自強號撞擊 雙向列車延誤

台鐵西部幹線富岡至楊梅段今晚9時許發生死傷事故。圖／讀者提供 台鐵西部幹線富岡至楊梅段今晚9時許發生死傷事故，一名穿越軌道的行人與154次自強號發生撞擊，救護人員到場時行人無呼吸心跳送醫急救。事故造成目前雙線不通，列車均有延誤，台鐵表示預計晚間11時59分狀況排除。

台鐵說明，今晚9時58分於富岡=楊梅間西正線統一公司平交道（K79+084），一名民眾侵入路線遭154次自強號撞擊，台鐵立即通知鐵路警察及119至現場處理，目前富岡=楊梅間雙線暫時不通，即時起成立一級應變小組因應，預計晚間11時59分狀況排除，由鐵路警察持續處理中。

鐵路警察台北分局則指出，中壢所晚間10時接獲台鐵楊梅站通報，於桃園市楊梅區統一平交道發生一名民眾與台鐵154次新自強號撞擊，立即前往現場調閱監視器釐清案情；119到場後該民眾已無呼吸心跳，晚間10時22分送往楊梅怡仁綜合醫院急救，詳細事發經過待調查釐清。

