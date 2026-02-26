平溪區十分老街民宅外工具間大火竄濃煙 幸無人受傷虛驚
新北市平溪區十分街58巷一間民宅外的工具間，今晚近8時發生火警，由於多為易燃物，火勢相當猛烈，約半小時後平溪消防分隊將火勢撲滅，經灑水降溫確認無殘餘火苗，幸好無人受傷，但濃煙引發十分老街虛驚一場。
新北市消防局今晚7時56分獲報，平溪區十分街58巷一處民宅外的工具間發生火警，濃煙竄出，火舌竄天，火勢在8時30分由平溪消防分隊撲滅，經灑水降溫確認無殘餘火苗後，消防人員9時40分收隊離開。
瑞芳警分局到場協助，經查起火處是住宅外開放式工具間起火燃燒，胡姓屋主表示作為放置雜物使用，無人居住。消防局表示，火勢未延燒至其他處所，現場無人員受困及傷亡。
現場經由消防人員查看，無法判斷起火原因，屋主稱不需消防局火調科介入調查，願自行處理。
