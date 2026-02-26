北市2工人疑吸入有毒氣體倒臥水塔 警定位、消防「爬13樓鷹架」救人

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區溫泉路一處新建工程，今天晚上發生工安事故，2名男子被發現癱倒在頂樓水槽內，消防員緊急救出，發現還有呼吸心跳立刻送醫，警方事後通報勞動單位工安意外，初步了解2人當時在做防水工程，疑因吸入有機溶劑揮發氣體暈倒，詳細事發原因待後續釐清。

北投分局光明派出所今天晚上7點多接獲報案，66歲卓姓男子的妻子稱在家頻頻等不到丈夫回家，向警方報警失蹤，警方透過手機緊急定位，循線找到卓男的施工處所，果然在1樓警衛室發現卓男的隨身物品。

警方從屋內開始尋找，從樓梯一路走到11樓仍未發現身影，由於是新建工程，11樓至13樓還沒有樓梯只有鷹架，但警方懷疑人可能在頂樓，立刻打119求助消防人員，待消防人員到場，以攀爬鷹架方式終於到頂樓13樓。

消防人員果然在頂樓水槽內發現卓男癱倒在地，在他身邊還有另名67歲謝姓男子，2人都還有微弱呼吸心跳，但已意識不清，立刻協助送醫。

警方初步了解，卓男是業主、工地負責人，而謝男則是水電顧問，2人要做防水工程，疑因吸入有毒的有機溶劑揮發氣體暈倒；至於施工情況、吸入氣體為何，將待後續進一步釐清。

台北市北投區今天晚上發生重大工安意外，消防人員爬鷹架至工地頂樓救人。記者翁至成／翻攝
