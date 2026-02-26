百公尺山谷驚魂 交趾陶大師謝東哲鬼門關前走一遭「神要我回來創作」

台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲日前發生重大車禍，從百公尺深梅山鄉茶園山谷邊坡驚險獲救，歷經加護病房搶救與骨盆手術，農曆大年初一返家休養。事後他在臉書還原驚悚過程，直言「劫後重生，無限感恩」，更提及昏迷之際彷彿聽見神明叮嚀，要他回到人間完成未竟創作。

謝東哲去年創辦新港鄉馬賽克藝術休閒農場「海賊庄」，長年投入交趾陶與剪黏藝術創作與傳承。2月9日前往梅山太平勘察國家燈會後大型燈會作品上山安置事宜，途中行經常走的龍眼林山路時，竟連人帶車衝出道路，墜落茶園陡峭山谷邊坡。根據目擊者與梅山廣利茶廠林姓老闆轉述，車輛當時飛越4、50公尺，卡在對面約6公尺深的竹叢山坡上，下方山谷深達百公尺。所幸竹叢阻擋車勢，未再翻落更深處，否則後果難以想像。

車體遭重擊嚴重變形，安全氣囊全數爆開。謝東哲因繫安全帶保住性命，但仍造成2根肋骨斷裂、骨盆腔骨折、頭部撞擊擋風玻璃及腹內出血。甦醒時劇痛難耐，卻意識清楚，第一時間打電話向妻子求救，現場民眾也協助報案。

從山區救援到送抵大林慈濟醫院歷時3小時，到院時血壓僅剩50多，幾近休克。院方緊急啟動聯合醫療小組搶救，骨盆手術由骨科主任親自操刀，順利完成，腹內出血也成功控制。因骨盆骨折開刀，他在加護病房插管治療5天，所幸未傷及骨盆內重要血管與神經叢。

謝東哲表示，這次車禍讓他深刻體會健康可貴，未來恐需數月復健才能恢復。更令人動容的是，他回憶車禍當下昏迷時，耳邊彷彿聽見聲音告訴他「還有許多作品與重要任務未完成」，要他撐下去。幾度在劇痛中甦醒，又再度昏迷，直到救難人員攀爬至現場確認仍有生命跡象，才成功將他送醫。