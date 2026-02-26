影／台64接國道五股入口匝道火燒車 71歲老司機送醫
新北市台64線銜接國道1號南向五股入口匝道今晚發生火燒車，初步了解是大貨車行駛中發現異常，緊急停靠路肩隨即起火燃燒，71歲劉姓司機為了搶救車內物品被燙傷手部送醫急診，晚間10時許現場尚未排除還在處理中。
事故發生在晚間7時50分左右，新北市消防局和國道警方獲報迅速派遣人車趕抵處理，封閉管制外側路肩以利滅火搶救。初步調查這輛大型拖吊車當時由劉姓老翁駕駛，搭載44歲兒子，行經台64線南向五股入口匝道尚未進入國道主線，因發現車輛異常停靠路肩隨即起火燃燒。
消防局派遣5車、12人前往搶救，晚間8時18分通報控制火勢，稍後撲滅持續灑水降溫，現場至晚間10時許尚未拖吊完成排除路況，詳細起火原因有待進一步鑑識調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。