影／台64接國道五股入口匝道火燒車 71歲老司機送醫

新北市台64線銜接國道1號南向五股入口匝道今晚發生火燒車，初步了解是大貨車行駛中發現異常，緊急停靠路肩隨即起火燃燒，71歲劉姓司機為了搶救車內物品被燙傷手部送醫急診，晚間10時許現場尚未排除還在處理中。

事故發生在晚間7時50分左右，新北市消防局和國道警方獲報迅速派遣人車趕抵處理，封閉管制外側路肩以利滅火搶救。初步調查這輛大型拖吊車當時由劉姓老翁駕駛，搭載44歲兒子，行經台64線南向五股入口匝道尚未進入國道主線，因發現車輛異常停靠路肩隨即起火燃燒。