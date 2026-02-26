影／台東知本濕地火警紅光照亮半邊天 民眾憂生態浩劫

台東知本濕地（捷地爾）今天傍晚6時許驚傳火警，熊熊火勢迅速延燒，紅色火光映亮整片天空，數公里外清晰可見，場面震撼。消防單位獲報後緊急出動十餘輛消防車、約50名人員趕往灌救，經數小時全力撲滅，晚間9時30分火勢逐步控制，初估燃燒面積逾10公頃，相當於3座標準體育場大小，損失仍待清查。

知本濕地位於知本溪出海口，由溪流長年沖積形成，孕育出海岸林、灌叢、草原、湖泊、草澤與湧泉等多樣棲地，是東部極具代表性的濕地生態系。此地生態價值極高，獲國際鳥盟評定為A1等級「重要野鳥棲地」，全台600多種鳥類中約三分之一曾在此現蹤，也是候鳥遷徙的重要中繼站。

棲息於此的珍稀物種包含一級保育類草鴞、東方白鸛、遊隼，以及39種二級保育類與9種三級保育類野生動物。植物方面，亦有台東火刺木、琉球野薔薇、茵陳蒿與列當等珍貴物種。此次火災是否對鳥類繁殖與棲地造成衝擊，引發地方生態保育人士關切。

當地居民指出，濕地幾乎年年都傳出火警，「每到天氣乾燥、東北風一吹，就很容易燒起來」，有居民直言已不是第一次看到大片草原被燒成焦黑。也有人質疑，是否有人為引火或管理問題，認為相關單位應強化巡查與防火措施，「不能每年燒一次，再說天氣太乾就算了」。