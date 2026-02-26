快訊

台中台74線五車連環撞 計程車車尾撞扁...近8旬乘客受傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供
北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供

台中台74線道今下午發生連環車禍，現場包括大貨車、計程車，及1輛大型重機共5車擦撞，其中1輛計程車車尾嚴重變形、凹陷，車上2名高齡近8旬旅客，車禍造成5人受傷，所幸均意識清楚送醫治療。

台中市消防局今下午3點45分獲報，北屯區台74線東向16公里有車禍，派遣水湳、西屯及四平等分隊，出動各式消防車4輛、消防人員10名，由水湳分隊分隊長張介彥擔任指揮官。

消防指出，現場1輛大貨車、1輛計程車、2輛自小客車，及1輛大型重機事故，造成3男2女一共5人受傷。

消防統計，現場79歲男性肢體疼痛、77歲女性手腳麻，2人都是計程車乘客，意識皆清楚，送往中國附醫；另39歲男性頸部感覺異常，為計程車駕駛、28歲男性腰痛，為小客車駕駛，另名56歲女性頸部感覺異常，為自小客車駕駛，所幸均意識皆清楚，送往台中慈濟醫院。

北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供
北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供
北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供
北屯區台74線東向16公里有車禍今下午發生5車連環撞車禍。圖／消防提供

