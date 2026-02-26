屏東縣警察局中階警官9人職務調整 3月2日交接

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣警察局今天公布9名中階警官調動，包括屏東、東港、內埔、枋寮、恆春等5個分局副分局長職務調整。縣警局表示，為因應當前治安工作需要，經通盤檢討後做出人事異動，此次調動人員將於3月2日交接到任。

此次職務調動人員：主任秘書室警務參曾文宏調任本局勤務指揮中心主任；交通警察隊副隊長莊正熙調陞警局秘書科科長；屏東分局副分局長張俊福調陞主任秘書室警務參；恆春分局副分局長張君琪調任交通警察隊副隊長。

東港分局副分局長郭峻宏調任屏東分局副分局長；內埔分局副分局長黃基益調任東港分局副分局長；枋寮分局副分局長趙國良調任內埔分局副分局長；主任秘書室秘書劉茂源調任枋寮分局副分局長；局長室局員郭志祥調任恆春分局副分局長。

屏東縣警察局今天宣布人事異動，9名中階警官進行行職務調動。圖／縣警局提供
屏東縣警察局今天宣布人事異動，9名中階警官進行行職務調動。圖／縣警局提供

