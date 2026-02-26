聽新聞
0:00 / 0:00
屏東縣警察局中階警官9人職務調整 3月2日交接
屏東縣警察局今天公布9名中階警官調動，包括屏東、東港、內埔、枋寮、恆春等5個分局副分局長職務調整。縣警局表示，為因應當前治安工作需要，經通盤檢討後做出人事異動，此次調動人員將於3月2日交接到任。
此次職務調動人員：主任秘書室警務參曾文宏調任本局勤務指揮中心主任；交通警察隊副隊長莊正熙調陞警局秘書科科長；屏東分局副分局長張俊福調陞主任秘書室警務參；恆春分局副分局長張君琪調任交通警察隊副隊長。
東港分局副分局長郭峻宏調任屏東分局副分局長；內埔分局副分局長黃基益調任東港分局副分局長；枋寮分局副分局長趙國良調任內埔分局副分局長；主任秘書室秘書劉茂源調任枋寮分局副分局長；局長室局員郭志祥調任恆春分局副分局長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。