印尼華僑購數百枚假硬幣要來台換真鈔 遭識破報警逮人

38歲印尼籍男子，昨天早上拿著一袋裝有數百枚的50元硬幣，到台北市信義區的台灣銀行分行要換錢，行員一摸就發現是假幣，立即通報轄區三張犁派出所逮人。

警方指出，印尼籍男子是一名華僑，從事工人職業，數天前以旅遊名義獨自來台，他落網後供稱是在印尼以低價購買一袋假幣，裝在行李箱後來台，打算在台銀換成真鈔牟利，不料卻在銀行被識破。

警方昨天上午9時許接獲銀行報案，有人持偽造貨幣要兌換新台幣紙鈔，行員發現硬幣粗製濫造，心覺有異通報警方到場，經初步勘察，發現硬幣肉眼可見粗糙模糊、背後也沒有防偽措施可供辨認，銀行立即開立截留偽造變造新台幣通報單，警方當場將男子依涉嫌偽造、行使貨幣罪帶案偵辦。

警方查扣偽造的新台幣50元硬幣677枚、兌換信條、已儲值悠遊卡、手機、現金贓款7萬2000元，全案詢後依涉嫌違反妨害國幣懲治條例及行使偽造貨幣罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，警方已報請檢察官指揮偵辦，後續將持續擴大清查在台有無其他共犯，並追查假幣後續流向。