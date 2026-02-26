台74線台中北屯段5車追撞 5人送醫治療
台74線東向16K處台中北屯區路段，今天下午發生大貨車、自小客車、計程車與重型機車共5輛車事故，造成5人受傷；消防局獲報到場將傷者送醫，確切肇因待警方調查釐清。
台中市消防局表示，今天下午3時45分獲報，台74線東向16K處北屯區路段，發生多車事故且有人受傷，立即派遣救護人車前往處理。
消防人員表示，現場為1輛大貨車、1輛計程車、2輛自小客車及1輛重型機車發生交通事故，其中39歲計程車駕駛頸部疼痛、計程車乘客79歲男性與77歲女性肢體疼痛。
另外，自小客車駕駛28歲男性、56歲女性腰痛與頸部疼痛，總計5名傷者分別送往中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院治療，事故造成後方車輛壅塞；確切肇事原因後續由警方調查釐清。
