陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

台74線台中北屯段5車追撞 5人送醫治療

中央社／ 台中26日電

台74線東向16K處台中北屯區路段，今天下午發生大貨車、自小客車、計程車與重型機車共5輛車事故，造成5人受傷；消防局獲報到場將傷者送醫，確切肇因待警方調查釐清。

台中市消防局表示，今天下午3時45分獲報，台74線東向16K處北屯區路段，發生多車事故且有人受傷，立即派遣救護人車前往處理。

消防人員表示，現場為1輛大貨車、1輛計程車、2輛自小客車及1輛重型機車發生交通事故，其中39歲計程車駕駛頸部疼痛、計程車乘客79歲男性與77歲女性肢體疼痛。

另外，自小客車駕駛28歲男性、56歲女性腰痛與頸部疼痛，總計5名傷者分別送往中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院治療，事故造成後方車輛壅塞；確切肇事原因後續由警方調查釐清。

交通事故 計程車

