聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局等今天在鈺通飯店發表最新防詐指引秘笈，透過公私協力強化市民識詐能力，首度公開紀錄短片「被害人的告白」，受害者現身說法描述從購買399元旅行箱掉入陷阱，被騙走1485萬元的沉重經歷，副市長林瑞彥表示，詐騙是全民公敵，透過這本秘笈能完善城市防護網。

這本「防詐秘笈」由警察局與壽險業者跨界合作，地政事務所、警察局與幸福樂齡教育推展協會組成素人劇團，演出第一線攔阻詐騙的話劇，劇情模擬民眾險些將房產抵押給假理財專員的情境，由長輩生動詮釋受騙心理，直到警方揭穿車手身分才化解危機。

本次發表的秘笈以「警察大白熊」為防詐大使，由設計師SMART莊信棠見證。手冊內容圖文並茂解析10大詐騙手法，首創「黃金24小時搶救行動」指引。嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，司法機關會持續嚴厲掃蕩詐欺集團，不讓民眾流淚。

警察局長陳明志表示，根據165打詐儀表板數據，嘉義市防詐工作成效顯著，民眾財損金額已由去年月平均8080萬元，降至今年1月的5214萬元。查緝方面，去年共破獲詐欺集團58件496人，查扣不法所得6435萬元，警方將持續以零容忍態度打擊犯罪。

活動現場由林瑞彥、蔡宗熙、陳明志、元大人壽副總經理蔡瓔琪、SMART莊信棠及各里長共同進行大型防詐手冊「開頁儀式」，展現全員打詐氣勢。

嘉義市警察局局長陳明志表示，根據165打詐儀表板數據，嘉義市防詐工作成效顯著，警方將持續以零容忍態度打擊犯罪。圖／嘉義市警局提供
嘉義市副市長林瑞彥表示，詐騙是全民公敵，透過這本秘笈能完善城市防護網。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警企聯手發表防詐秘笈，警察大白熊化身守護神解析10大騙局。圖／嘉義市警局提供
元大人壽攜手嘉市警編製防詐秘笈，首創黃金24小時搶救指引守護市民。圖／嘉義市警局提供
嘉義市地政與警跨界演短劇，樂齡長輩生動詮釋攔阻房產抵押騙局。圖／嘉義市警局提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，司法機關將持續嚴厲掃蕩詐欺集團，不讓民眾流淚。圖／嘉義市警局提供
警察 詐騙 嘉義

相關新聞

嘉義市警企聯手發表防詐秘笈 警察大白熊化身守護神解析10大騙局

嘉義市警局等今天在鈺通飯店發表最新防詐指引秘笈，透過公私協力強化市民識詐能力，首度公開紀錄短片「被害人的告白」，受害者現...

詐團滿天飛？他坦承加入「但不是這一團」 詐團男獲判無罪

徐姓男子、陳姓男子加入詐欺集團，徐男擔任收水手，落網時，他當車手的案件已被起訴；陳男辯稱「雖有加入詐團，但加的不是這一個...

撤銷400萬罰鍰被質疑「法院挺詐團」 最高行政法院聲明：依法判決

男子郭冠廷助詐騙集團架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，國家通訊傳播委員會以郭違反電信管理法，裁罰...

詐團架偽基站發釣魚簡訊「一行為不二罰」...NCC裁罰400萬遭撤銷確定

刑事局電信偵查大隊2022年查獲男子郭冠廷架設非法基地台，偽冒台灣大哥大行動網路識別碼發送釣魚簡訊，使用的是942MHz...

刺青師夥同竹聯幫大哥狂發釣魚詐騙簡訊 107人遭盜刷450萬

前刺青師張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，涉嫌假冒台灣自來水、遠通電收等公司發送釣魚簡訊，以繳交相關費用誘使10...

影／仍相信愛情...台中七旬婦超商買13萬點數卡 警員店員聯手擋下

台中市七旬郭姓婦人前天到北區一間超商，欲購買13萬元點數卡，因金額龐大，引起店員注意，通報警方到場，警方關心時，郭婦先稱...

