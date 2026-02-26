聽新聞
影／無法無天！高雄港駕舢舨垂釣 港區人怒轟要求重罰
高雄港內有人駕駛CTS動力舢舨，在浮筒區水域肆意垂釣，令經常出入港區作業的人看得有氣，今天又發現同樣狀況，乾脆將駕駛舢舨垂釣的影片貼上網，質疑「高雄港有開放釣魚喔」，要求相關主管機關重罰。
貼文者曾姓男子向高雄港務警察總隊反映，今天上午7時許，有人駕駛這艘小舢舨在高雄港水域31號浮筒區附近垂釣，而且2月24日凌晨4時許，也見到舢舨在25號浮筒區疑似收網，後來往10號碼頭跑了。
貼文者曾多次向港警檢舉，今天又看到有人駕舢舨在港內釣魚，實在氣不過，將影片貼上網，質疑「原來高雄港有開放釣魚」，並留言表示，「每天就開著快艇，衝來衝去造浪，超級討厭的」，尤其晚上完全看不到，深怕萬一碰到出問題。他並說「檢舉到港警都認識我了」，但是，最後都是找不到船，「報了也沒用，照樣給你繼續下網捕魚」，希望能夠對違規的人「重罰」。
高雄港務警察總隊今天接獲檢舉，曾派員前往浮筒區，但已不見垂釣的舢舨，正根據相關影像，追查違法船隻。據了解，高雄港區嚴禁在非開放區域垂釣，違者依商港法裁罰；若在「商港管制區」違規釣魚，將面臨10萬至50萬元重罰，一般非管制區但禁止垂釣處，可罰600元至3000元。
