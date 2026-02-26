快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／無法無天！高雄港駕舢舨垂釣 港區人怒轟要求重罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港內有人駕駛CTS動力舢舨，在浮筒區水域肆意垂釣，令經常出入港區作業的人看得有氣，今天又發現同樣狀況，乾脆將駕駛舢舨垂釣的影片貼上網，質疑「高雄港有開放釣魚喔」，要求相關主管機關重罰。

貼文者曾姓男子向高雄港務警察總隊反映，今天上午7時許，有人駕駛這艘小舢舨在高雄港水域31號浮筒區附近垂釣，而且2月24日凌晨4時許，也見到舢舨在25號浮筒區疑似收網，後來往10號碼頭跑了。

貼文者曾多次向港警檢舉，今天又看到有人駕舢舨在港內釣魚，實在氣不過，將影片貼上網，質疑「原來高雄港有開放釣魚」，並留言表示，「每天就開著快艇，衝來衝去造浪，超級討厭的」，尤其晚上完全看不到，深怕萬一碰到出問題。他並說「檢舉到港警都認識我了」，但是，最後都是找不到船，「報了也沒用，照樣給你繼續下網捕魚」，希望能夠對違規的人「重罰」。

高雄港務警察總隊今天接獲檢舉，曾派員前往浮筒區，但已不見垂釣的舢舨，正根據相關影像，追查違法船隻。據了解，高雄港區嚴禁在非開放區域垂釣，違者依商港法裁罰；若在「商港管制區」違規釣魚，將面臨10萬至50萬元重罰，一般非管制區但禁止垂釣處，可罰600元至3000元。

有人今天駕駛CTS動力舢舨在高雄港內水域垂釣。圖／Tseng Miles提供
有人今天駕駛CTS動力舢舨在高雄港內水域垂釣。圖／Tseng Miles提供

高雄港 港警 警察

延伸閱讀

陽明交大、清華都來高雄設分校 陳其邁二度鞠躬致謝認：卸任前最重要的事

花蓮漁港友善釣魚試辦延長3個月　強化科技執法

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄 新推「台味三杯雞」

首屆「鹽埕藝術季」3月登場！集20組國內外藝術家、11個場域重返港區記憶

相關新聞

8旬父出遠門未歸 大過年無人報失蹤...近一個月後已成浮屍

台北市松山區迎風河濱公園今天傳出浮屍案，民眾行經棒球場下方堤防，發現河面上有人「載浮載沉」立即報警，警、消獲報趕抵，消防...

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

影／無法無天！高雄港駕舢舨垂釣 港區人怒轟要求重罰

高雄港內有人駕駛CTS動力舢舨，在浮筒區水域肆意垂釣，令經常出入港區作業的人看得有氣，今天又發現同樣狀況，乾脆將駕駛舢舨...

跑4圈突倒地！新竹17歲高中生體育課險死 師校護電擊3次搶命

新竹縣17歲男高中生今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳...

嘉義男車飛越70公尺茶園墜50公尺懸崖 警消接力開路救命

嘉義縣梅山鄉龍眼村日前發生一起驚悚車禍，有名謝姓民眾駕駛車輛行經山區路段時，疑似失控飛越約70公尺茶園，隨即墜落深約50...

孕婦車上現臨盆徵兆 台中警開道護送抵醫院生產

台中警方日前巡邏經過路口時，發現有轎車駕駛求助，經了解為車上孕婦出現疑似臨盆徵兆，經員警開道護送，順利在3分鐘內抵達醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。