快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

跑4圈突倒地！新竹17歲高中生體育課險死 師校護電擊3次搶命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣17歲男高中生今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳，經送醫撿回一命。醫師推測為致死性心律不整導致到院前心肺功能停止，偶見於年輕族群，常發生於運動後，確切原因仍需追蹤釐清。

新竹縣消防局指出，該起事件發生在今天上午8時許，當時學生正在操場跑步訓練，突然無預警倒下，老師見狀立即大聲呼救並施行CPR，校護隨即攜帶AED趕赴現場，判讀為可電擊心律，連續實施3次電擊。

新埔消防分隊高級救護技術員蔡煥龍表示，救護人員到場時，患者已恢復脈搏並有躁動反應，隨即評估生命徵象，確認狀況穩定後給予氧氣並盡速送醫。

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，病人到院時生命徵象穩定，不久即恢復意識，能正常對答。經心臟超音波及抽血檢驗，各項指數均正常，推測為致死性心律不整導致之到院前心肺功能停止。此類情況偶見於年輕族群，常發生於運動後，確切原因仍需進一步追蹤釐清。

簡振宇強調，患者倒下後第一時間的CPR是成功關鍵。本案從119派遣員線上指導CPR、現場師長即刻施作心肺復甦術，到校護正確使用AED電擊，再到救護人員後續專業處置，環環相扣，完整展現「生命之鏈」的力量，才能讓年輕生命起死回生。

新竹縣政府消防局表示，為提升全民自救互救能力，每月均辦理「急救小教室」課程，內容包含成人CPR、嬰幼兒急救及創傷止血包紮等，歡迎民眾踴躍報名參加，共同守護身邊每一條珍貴生命。

新竹縣政府消防局表示，為提升全民自救互救能力，每月均辦理「急救小教室」課程。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣政府消防局表示，為提升全民自救互救能力，每月均辦理「急救小教室」課程。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣政府消防局提醒，早期CPR可立即維持心臟與腦部血流，延緩缺氧傷害；及早使用AED能迅速終止致命性心律不整。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣政府消防局提醒，早期CPR可立即維持心臟與腦部血流，延緩缺氧傷害；及早使用AED能迅速終止致命性心律不整。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣17歲男高中生，今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳，經送醫撿回一命。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣17歲男高中生，今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳，經送醫撿回一命。圖／新竹縣消防局提供
本次出勤救護義消陳衛東、新埔分隊消防員蔡煥龍、陳韻劦、洪建鈞及董韋恩。圖／新竹縣消防局提供
本次出勤救護義消陳衛東、新埔分隊消防員蔡煥龍、陳韻劦、洪建鈞及董韋恩。圖／新竹縣消防局提供

CPR 新竹

延伸閱讀

千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

F40溫泉派對尺度全開 她再婚坐擁新竹11間房 初體驗、酒桌邊界全說了

掛羊頭賣狗肉！新竹車行內種870株大麻 新北警逮4人羈押禁見

湖口老翁洗澡昏迷 連續CPR與雙重電擊成功挽回生命

相關新聞

8旬父出遠門未歸 大過年無人報失蹤...近一個月後已成浮屍

台北市松山區迎風河濱公園今天傳出浮屍案，民眾行經棒球場下方堤防，發現河面上有人「載浮載沉」立即報警，警、消獲報趕抵，消防...

他酒後上路12次 嚴刑峻法也沒用...逾1成累犯罰不怕！杜絕酒駕 戒癮治療為何推不動？

酒駕防制走過十餘年修法重罰，成效逐步浮現，但累犯問題未解，持續成為道安未爆彈。儘管現行「禁戒」制度可在祭出刑罰同時，強制被告戒酒，但因缺乏明確指引，讓戒癮治療陷入停滯。

影／無法無天！高雄港駕舢舨垂釣 港區人怒轟要求重罰

高雄港內有人駕駛CTS動力舢舨，在浮筒區水域肆意垂釣，令經常出入港區作業的人看得有氣，今天又發現同樣狀況，乾脆將駕駛舢舨...

跑4圈突倒地！新竹17歲高中生體育課險死 師校護電擊3次搶命

新竹縣17歲男高中生今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳...

嘉義男車飛越70公尺茶園墜50公尺懸崖 警消接力開路救命

嘉義縣梅山鄉龍眼村日前發生一起驚悚車禍，有名謝姓民眾駕駛車輛行經山區路段時，疑似失控飛越約70公尺茶園，隨即墜落深約50...

孕婦車上現臨盆徵兆 台中警開道護送抵醫院生產

台中警方日前巡邏經過路口時，發現有轎車駕駛求助，經了解為車上孕婦出現疑似臨盆徵兆，經員警開道護送，順利在3分鐘內抵達醫院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。