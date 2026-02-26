跑4圈突倒地！新竹17歲高中生體育課險死 師校護電擊3次搶命

新竹縣17歲男高中生今上午8時許於體育課跑步時，跑至第4圈突然倒地失去意識。所幸經師長CPR、校護連續3次電擊後恢復心跳，經送醫撿回一命。醫師推測為致死性心律不整導致到院前心肺功能停止，偶見於年輕族群，常發生於運動後，確切原因仍需追蹤釐清。

新竹縣消防局指出，該起事件發生在今天上午8時許，當時學生正在操場跑步訓練，突然無預警倒下，老師見狀立即大聲呼救並施行CPR，校護隨即攜帶AED趕赴現場，判讀為可電擊心律，連續實施3次電擊。

新埔消防分隊高級救護技術員蔡煥龍表示，救護人員到場時，患者已恢復脈搏並有躁動反應，隨即評估生命徵象，確認狀況穩定後給予氧氣並盡速送醫。

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，病人到院時生命徵象穩定，不久即恢復意識，能正常對答。經心臟超音波及抽血檢驗，各項指數均正常，推測為致死性心律不整導致之到院前心肺功能停止。此類情況偶見於年輕族群，常發生於運動後，確切原因仍需進一步追蹤釐清。

簡振宇強調，患者倒下後第一時間的CPR是成功關鍵。本案從119派遣員線上指導CPR、現場師長即刻施作心肺復甦術，到校護正確使用AED電擊，再到救護人員後續專業處置，環環相扣，完整展現「生命之鏈」的力量，才能讓年輕生命起死回生。