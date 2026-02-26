嘉義男車飛越70公尺茶園墜50公尺懸崖 警消接力開路救命

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉龍眼村日前發生一起驚悚車禍，有名謝姓民眾駕駛車輛行經山區路段時，疑似失控飛越約70公尺茶園，隨即墜落深約50公尺的懸崖竹林。竹崎分局接獲報案後，立即派員會同消防單位趕往現場，在陡峭邊坡展開救援，順利將受困車內的謝姓民眾救出送醫，保住一命。竹崎分局表示，山區道路狹窄彎曲，駕駛人務必減速慢行並注意路況。

警方表示，發生於今年2月中旬，事故現場地勢極為陡峭，且邊坡土石鬆軟濕滑，增加救援難度。竹崎分局獲報後，通報太平所副所長郭志春及警員林俊德趕赴現場，並與消防人員合作評估搜救路徑。救援小組一方面開路固定事故車輛防止滑落，一方面攜帶破壞器材徒步下切至翻落處。

當時事故車體嚴重毀損，謝姓民眾受困於駕駛座內，雖然意識清楚，但全身有多處擦挫傷。救援人員先行穩定車體，隨後使用器材破壞受壓車體部位將人救出，並在現場完成初步包紮固定。由於坡度極大，警消人員以人力接力方式，艱難地將傷者抬運至道路上方，由救護車送往醫院治療。

謝姓駕駛經檢測後並無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。竹崎分局呼籲，民眾行經山區時應隨時注意路況與天候變化，切勿疲勞駕駛，以維護自身與他人行車安全。

嘉義梅山謝姓民眾駕車墜崖，警消徒步下切搜救順利將人抬出送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義梅山謝姓民眾駕車墜崖，警消徒步下切搜救順利將人抬出送醫。記者李宗祐／翻攝
竹崎警消通力合作墜坡救援，謝姓民眾受困50公尺深竹林獲救。記者李宗祐／翻攝
竹崎警消通力合作墜坡救援，謝姓民眾受困50公尺深竹林獲救。記者李宗祐／翻攝
嘉義梅山謝姓民眾駕車墜崖，警消徒步下切搜救順利將人抬出送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義梅山謝姓民眾駕車墜崖，警消徒步下切搜救順利將人抬出送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣梅山鄉民眾駕車飛越茶園墜50公尺懸崖，警消接力開路救人保命。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣梅山鄉民眾駕車飛越茶園墜50公尺懸崖，警消接力開路救人保命。記者李宗祐／翻攝
嘉義山區驚悚車禍車體全毀 ，警消克服陡坡救出受困謝姓駕駛。記者李宗祐／翻攝
嘉義山區驚悚車禍車體全毀 ，警消克服陡坡救出受困謝姓駕駛。記者李宗祐／翻攝

嘉義

