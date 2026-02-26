孕婦車上現臨盆徵兆 台中警開道護送抵醫院生產

快訊

中央社／ 台中26日電

台中警方日前巡邏經過路口時，發現有轎車駕駛求助，經了解為車上孕婦出現疑似臨盆徵兆，經員警開道護送，順利在3分鐘內抵達醫院，讓家屬對警方致謝，也順利迎接新生命。

台中市警局第一分局今天表示，繼中派出所員警12日下午2時多，駕駛巡邏車行經中區三民路與光復路口時，發現一輛自小客車駕駛搖下車窗向警方求助。

駕駛35歲莊姓男子向警方表示，他的妻子懷孕34週，突然出現疑似臨盆徵兆，情況相當緊急，擔心路途車多壅塞延誤送醫，便向警方求援，希望協助開道趕赴中國醫藥大學附設醫院。

警方評估狀況後，立即啟動警示燈及警鳴器，一路於車陣中開道前行，同時透過手勢與警示設備，提醒沿線車輛注意避讓，使原本可能壅塞的路段迅速淨空，得以讓原先約10分鐘的車程，縮短至3分鐘內抵達。

最終警方順利將孕婦護送抵達醫院，由醫護人員接手處置。莊男事後對警方即刻伸出援手，爭取時間頻頻致謝，也順利迎接新生命。

