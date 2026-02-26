快訊

雙北娃娃機大盜持萬能鑰匙「10秒就得手」 犯案近30件落網遭收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

通緝犯袁姓男子是娃娃機竊盜慣犯，專門鎖定雙北地區的機台下手，先假扮顧客投幣試探「錢箱錢多不多」，再以萬能鑰匙等工具迅速開鎖行竊，短短十秒就得手，還會將鎖頭復原掩飾犯行。北市警方日前接獲台主報案，在開工日前夕將他逮捕到案，經查他涉犯的案子上看30件，警詢後依法送辦。檢方複訊聲押獲准。

松山分局中崙派出所2月22日深夜11時34分接獲台主通報，稱自己在松山區寧安街的娃娃機店有男子行竊，員警趕抵現場，立刻發現一名可疑男子，警方追上他拔腿就跑，最後仍在巷弄找到他身影，立刻通報支援警力壓制逮捕。

警方在袁男（48歲）身上查獲萬能鑰匙、螺絲起子及尖嘴鉗等工具，釐清身分發現，他分別被台北、士林及新北地檢署發布通緝，其中台北、士林為竊盜通緝，新北為毀損通緝；清案時更不得了，雙北地區有20多件他偷竊的案子，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦，通緝部分解送歸案。檢方複訊認定他罪嫌重大，聲請羈押，法院裁准。

據了解，袁男長期鎖定雙北地區娃娃機店，犯案地點遍及台北市大同、中山、松山、士林及新北市三重、蘆洲、汐止等地，他慣用手法是先假扮顧客投入10元硬幣，並隨意操作娃娃機台，實則藉由聆聽銅板掉落聲音，判斷零錢箱是否「飽滿」，若研判零錢較多，趁隙以萬能鑰匙開鎖行竊。

據悉，一台娃娃機的零錢箱若裝滿，可達一萬元，而該間店家已被偷至少4次，財損上萬元。

警方指出，該間娃娃機店曾受害，台主因此特別留意監視器畫面，當晚恰巧透過鏡頭看到袁男又現身，親自到場確認立刻報警，警民合作成功逮人，呼籲業者加強防盜措施，包括提升鎖具安全性及強化監視設備。

松山警方查扣袁男的犯案工具，包括萬能鑰匙、螺絲起子等。記者翁至成／翻攝
遭竊的台主受訪稱，袁男假扮顧客投錢，實則藉此判斷零錢箱內是否有充足的硬幣可偷。記者翁至成／翻攝
通緝犯袁姓男子是娃娃機竊盜慣犯，日前遭北市警方逮捕，送辦後被法院羈押。記者翁至成／翻攝
通緝犯袁姓男子是娃娃機竊盜慣犯，日前遭北市警方逮捕，送辦後被法院羈押。記者翁至成／翻攝
娃娃機 通緝

