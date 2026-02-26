高雄玉皇宮拜天公遭竊 勤餘警識破慣竊追回贓款

楊姓女子昨天到高雄玉皇宮「拜天公」，準備騎車回家，發現員警圍住1名男子，原來這名張姓男子涉嫌偷她機車置物箱的現金，被勤餘外出的警官識破，通知線上員警趕來逮捕張男，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

昨天凌晨1時30分許，高雄市警新興分局前金派出所副所長簡郡成，趁勤餘徒步外出買消夜，經過前金區成功一路與武強街口，發現張姓男子（48歲）正翻找路旁機車的置物箱，他仔細觀察，發覺張男曾多次涉及竊案，馬上電話通知線上員警趕來，盤查張姓男子。